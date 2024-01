anciennement 15€ pour les user only pc ,ils alignent donc le tarif sur xbox avec le "crossbuy" pour faire passer la pilulePC comme joueurs Xbox peuvent s'en sortir pour 6€ sinon https://www.gamekyo.com/blog_article473371.html

Like

Who likes this ?

posted the 01/15/2024 at 09:07 PM by skuldleif