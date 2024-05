Redfall : Arkane bossait activement sur le suivi, et devait sortir le mode hors-ligne dans quelques jours Redfall : Arkane bossait activement sur le suivi, et devait sortir le mode hors-ligne dans quelques jours

On peut désormais parler de post-mortem pour Redfall et les sources d'IGN rapportent que malgré le silence autour du suivi, rien n'avait été abandonné dans la promesse d'en faire au moins « un bon jeu ».



Le site indique que Arkane Austin travaillait activement sur plusieurs mises à jour pour continuer d'améliorer l'expérience, dont les fameux nouveaux personnages du Season Pass dont la sortie était prévue pour Halloween. Sans connaître la tenue des upgrades dont certaines susceptibles d'ajouter du contenu neuf, le plus triste pour la « préservation du JV », c'était que la MAJ proposant le mode hors-ligne était sur le point d'être finalisée pour une sortie ce mois-ci.



Tout est désormais dans les abysses, zone que rejoindra le jeu lorsque Microsoft décidera de couper les serveurs.