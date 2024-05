La Switch dépasse les 141 millions LTD La Switch dépasse les 141 millions LTD

La Nintendo Switch a donc fêté ses 7 bougies avec un total toujours plus impressionnant de 141,32 millions de consoles écoulées depuis ses débuts en 2017, consolidant sa 3e place de plus grand succès de l'histoire mais il reste encore du chemin pour dépasser la DS et la PlayStation 2, respectivement à 154 et 158 millions.



Une route d'autant plus longue que la fatigue se fait plus que jamais sentir avec seulement 1,96 millions de machines balancées dans le monde durant le premier trimestre 2024, soit 35 % de moins qu'en T1 2023, lui-même à l'époque en recul de 22 %.



Une petite baisse de prix pour la dernière ligne droite ? Ce n'est pas impossible car malgré la forte baisse des ventes déjà amorcée, et alors que le constructeur a vendu 15,5 millions de Switch durant la précédente année fiscale, l'objectif est de tout de même 13,5 millions entre le 1er avril de cette année et le 31 mars 2025.