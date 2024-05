Affaire PlayStation Network : sur Steam, Helldivers II disparaît de plus de 150 pays Affaire PlayStation Network : sur Steam, Helldivers II disparaît de plus de 150 pays

Que l'on soit pour on contre la gueulante des joueurs Steam dans l'affaire Helldivers II, toujours est-il qu'on ne s'attendait pas à ce que les choses prennent une telle proportion. Non pas que les évaluations Steam (désormais dans le rouge avec 150.000 déclarations négatives) soient un drame à notre époque où tout peut rebasculer du jour au lendemain, mais c'est surtout les conséquences qui font parler d'elles.



Outre le fait que des joueurs ont pu se faire rembourser le jeu après pourtant près de 100h de jeu, le véritable problème de l'obligation soudaine (mais annoncée depuis la sortie) d'un compte PlayStation Network vient de toucher l'audience de la démocratie et pour cause. Si Xbox est implémenté un peu partout grâce à Windows, ce n'est pas le cas de PlayStation, et le PSN n'existant tout simplement pas « partout » sur la planète, plus de 150 pays dans le monde ont tout simplement vu disparaître Helldivers II de Steam (dont une bonne partie en Afrique et en Asie).



A Sony de se démener pour arranger les choses sur la longueur, et sachez que désormais, tous les jeux PlayStation Studios sur Steam seront concernés par le compte PSN, néanmoins de manière facultative pour les expériences solo. Dans le cas de Ghost of Tsushima : Director's Cut (dans quelques jours), le PSN ne sera donc obligatoire que pour le mode Legends.