[LEAK] Tom Warren donne un aperçu du calendrier Xbox software de fin d'année

A peine le prochain Xbox Showcase signé et daté (9 juin à 19h00) que Tom Warren de The Verge débarque le torse bombé pour nous balancer un leak du calendrier sans entrer dans les précisions, mais voici à quoi s'attendre de la part de Microsoft pour la fin d'année.



Septembre : Starfield : Shattered Space (extension)

Octobre : Call of Duty : Gulf War

Novembre : Flight Simulator 2024 et Avowed

Décembre : Indiana Jones and the Great Circle



Qui plus est, toujours selon les mêmes sources, Xbox n'hésitera pas à mettre en avant 2025 ou plus globalement l'avenir, avec Gears of War en secret de polichinelle, et « même plus » (ça parle d'un possible nouveau reveal de State of Decay 3).