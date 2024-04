Suite à Dragon's Dogma II, Capcom revoit ses prévisions fiscales à la hausse Suite à Dragon's Dogma II, Capcom revoit ses prévisions fiscales à la hausse

Les conséquences du face-à-face inutile de fin mars se font ressentir : alors que Koei Tecmo a annoncé une baisse de ses prévisions fiscales (dont tout de même -28 % sur les bénéfices) après une possible déception commerciale pour Rise of the Ronin même si d'autres points ne sont pas à oublier, comme la mauvaise performance sur la longueur de Wo Long : Fallen Dynasty, c'est exactement l'inverse du côté de Capcom.



L'éditeur annonce en effet que suite au démarrage « favorable » de Dragon's Dogma 2 en plus de bien d'autres choses dont toujours un immense succès sur les promos de son back catalogue, ses prévisions sont revues à la hausse, d'un chouïa sur les bénéfices mais tout de même l'équivalent de 910 millions d'euros sur le CA au lieu d'environ 835 millions.



Capcom livrera son rapport complet le 9 mai, suivi comme de coutume d'une mise à jour sur ses chiffres softwares, tout en préparant son catalogue de la nouvelle année fiscale qui vient tout juste de débuter avec la tentative Kunitsu-Gami : Path of the Goddess (bonne chance…) et un remaster de Monster Hunter Stories, ce qui n'a rien de foufou même si l'on sait que tout l'exercice se jouera début 2025 avec le lancement supposé de Monster Hunter Wilds.