Game Pass : les prochains jeux du service

Microsoft livre sa liste des prochains jeux du service Game Pass avec 3 titres Day One dont, en plus important, le RPG posthume de Yoshitaka Murayama. Les deux autres sont, un Souls-like (oui) avec un crabe, et le STRle 17 avril (PC, Xbox, xCloud)le 18 avril (Xbox, uniquement Ultimate)le 25 avril (PC, Xbox, xCloud)le 25 avril (PC, Xbox, xCloud)le 26 avril (PC, en Early Access)le 30 avril (PC, Xbox, xCloud)Mais ce n'est pas tout car 3 jeux viendront s'ajouter au service de base dit Game Pass Core :