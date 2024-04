Oui, Maneater a fait 14 millions de ventes

Presque digne d'un jeu blague dans ses contours,était clairement imparfait avec ses allures de simple plaisir coupable, mais c'était défoulant et surtout attirant par son concept (incarner un requin bouffeur d'humains capable d'augmenter en puissance jusqu'à évoluer), et le bouche-à-oreille comme les promotions ont fait l'affaire : plus de 14 millions de ventes selon son développeur.Un chiffre d'autant plus impressionnant quand on sait qu'il fut offert à un moment ou l'autre dans la plupart des services à abonnement, et on ne sera de fait pas surpris de voir un jour une suite.