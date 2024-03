Dragon's Dogma II : meilleur lancement de l'année (UK) + première mise à jour disponible Dragon's Dogma II : meilleur lancement de l'année (UK) + première mise à jour disponible

L'information vient de tomber chez GamesIndustry : avec l'apport des données numériques, Dragon's Dogma II s'octroie au Royaume-Uni la médaille du meilleur lancement de l'année en cours, devançant Final Fantasy VII Rebirth (2e) et Helldivers II (3e). Pour ceux qui demandent encore une fois, non, Palworld n'est pas référencé dans les organismes du genre.



Bémol néanmoins : on parle bien de la semaine de lancement et sur un mois complet, Dragon's Dogma II aura du taf pour rattraper la performance surprise de Helldivers II dont les ventes ont augmenté en semaine 2 & 3.



Profitons-en pour indiquer que le jeu de Capcom vient justement d'accueillir sa première MAJ (PC/PS5 uniquement, sous peu sur Xbox Series) avec sur PC une meilleure compatibilité DLSS, sur PS5 la possibilité de désactiver le flou de mouvement et le Ray-Tracing, et dans les deux cas une option pour lancer une nouvelle partie sans détruire l'ancienne ainsi qu'une mise en place plus tôt dans l'aventure de la quête pour obtenir son petit logement.