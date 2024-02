Sea of Thieves & Grounded sur PS5 + rumeur Hi-Fi Rush sur Switch 2

La dernière officialisation n'aura pas tardé avec l'annonce desur PlayStation 5, signée pour le 30 avril prochain en plus de, le 22 février avec prochainement une version boîte pour tous chez Limited Run Games.Dernier point et non des moindres : selon les sources de Tom Henderson, l'absence de version Switch pourserait liée au fait... qu'une version Switch 2 est dans les cartons. Tout simplement.sortira sur PS5/PS4 en même temps que sur Switch (16 avril) avec total cross-play.