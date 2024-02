P.Spencer : Xbox suit ses clients, et ses clients, ils consomment avant tout dématérialisé P.Spencer : Xbox suit ses clients, et ses clients, ils consomment avant tout dématérialisé

Interviewé par Game File, Phil Spencer s'est vu obliger de s'attarder sur un cas compliqué du secteur Xbox : la politique du physique, et de fait du dématérialisé. En premier lieu, l'homme a fait savoir que l'objectif actuel n'est pas de partir vers le tout numérique car quoi qu'il arrive, il restera toujours des clients priorisant le marché physique mais indique néanmoins que Xbox « suivrait ce que font les clients » et met donc en avant un argument pour le coup indéniable : chez Xbox, ça consomme très majoritairement dématérialisé, une réalité évidemment aidée par la poussée du Game Pass (et certains diront le marché gris).



Spencer qui ajoute que les consoles de jeu sont aujourd'hui l'un des derniers matos grand public à posséder encore un lecteur physique (on voit bien ce que sont devenus les marchés des films et de la musique), et continuera ainsi dans ce sens même si l'on voit bien que la priorité n'est plus là, d'où le fait que Hellblade II se contentera d'une sortie dématérialisé, et d'où également les rumeurs sur un nouveau modèle de Series X en fin d'année, sous le nom de code « Brooklyn », toujours à 499$ malgré l'absence de lecteur mais avec 2To de stockage.



Daniel Ahmad de Niko Partners ne peut qu'approuver cette tendance en indiquant selon ses sources que la part du numérique sur certains AAA est de l'ordre de « plus de 80 % » chez Xbox.