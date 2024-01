Charts UK : The Last of US - Part II démarre deux fois mieux que le premier remake Charts UK : The Last of US - Part II démarre deux fois mieux que le premier remake

On passe aux charts UK en attendant le compte-rendu japonais de cette après-midi, et si les deux premières places sont connues dont un Hogwarts Legacy qui ne lâche rien alors qu'il est déjà le jeu le plus vendu de 2023 sur ce territoire, trois entrées sont à signaler :



- The Last of Us : Part II qui nous fait un démarrage physique deux fois supérieur à celui de la Part I.

- Prince of Persia : The Lost Crown qui fait une bonne entrée dont quasiment la moitié du physique sur PlayStation 5.

- Et enfin l'inéluctable flop de Another Code : ReCollection (21e).



1. Hogwarts Legacy (+1)

2. EA Sports FC 24 (-1)

3. The Last of Us : Part II (NEW)

4. Prince of Persia : The Lost Crown (NEW)

5. Mortal Kombat 1 (-2)

6. Super Mario Bros. Wonder (-1)

7. COD Modern Warfare III (-1)

8. Mortal Kombat 11 Ultimate (-4)

9. LEGO Star Wars : La Saga Skywalker (+ 25)

10. Mario Kart 8 Deluxe (-3)