Pour Hideaki Itsuno, l'abus de voyages rapides peut signifier qu'un jeu est ennuyeux

La phrase ne passera pas inaperçu, surtout du côté des innombrables développeurs qui exploitent ce genre d'option, mais les termes sont là : pour Hideaki Itsuno, lorsque les joueurs abusent de la fonction voyage rapide dans un jeu en monde ouvert, cela peut signifier que le « voyage [à pied] est ennuyeux ». Et il ne veut pas ça dansAlors on espère que nos promenades seront suffisamment motivantes au gré de potentiels allers-retours et de toute façon, il n'y aura pas forcément le choix vu que le système est fait pour ne pas utiliser souvent de fonction téléportation (il faut utiliser à chaque fois un objet pas forcément commun). Notez qu'en cas de flemme, rien n'empêche votre petite troupe de gratter de la place dans les charrettes circulant le long de certaines routes, mais il y a le risque d'embuscade vous obligeant à combattre, et si possible rapidement avant que la charrette ne soit détruite pour devoir poursuivre à pied en pestant.sortira le 22 mars sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series.