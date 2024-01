Rebel Wolves, composé par les anciens de CD Projekt, commence à évoquer son premier projet Rebel Wolves, composé par les anciens de CD Projekt, commence à évoquer son premier projet

Composé par plusieurs anciens de CD Projekt et pas n'importe lesquels, le studio polonais Rebel Wolves avait promis de parler de son premier projet cette année et débute donc rapidement avec un titre concret : Dawnwalker, nouvelle licence qui, si tout va bien, sera le premier épisode d'une saga « RPG Dark Fantasy ».



Un premier key art est également offert pour l'occasion, et il faudra maintenant patienter pour en savoir plus, surtout que nous n'en sommes qu'à la phase Alpha, avec une certaine curiosité : les talents sont là, mais l'argent aussi (merci NetEase).