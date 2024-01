Entre autres choses, Yoshida révèle que FFXVI était bien au départ prévu sur PlayStation 4 Entre autres choses, Yoshida révèle que FFXVI était bien au départ prévu sur PlayStation 4

Dans un podcast d'échange entre Shuhei Yoshida et Naoki Yoshida, ce dernier a révélé qu'au départ, Final Fantasy XVI était bien une production cross-gen, donc également prévue sur PlayStation 4, avant que n'entre les complications techniques voulues par l'équipe depuis le départ, notamment la quasi-absence de temps de chargement impliquant une économie de ressources sur PS4, donc une grosse baisse graphique au point que dans certaines séquences, cette version paraissait inférieure à Final Fantasy XV.



Mais parce qu'il ne fallait pas faire traîner les choses encore une fois et parce que la situation était déjà bien compliquée quand une partie du développement fut un télétravail sous l'ère Covid-19 (Yoshida parle de réunion Zoom avec 80 personnes chaque jour), Yoshida a obtenu l'approbation d'une annulation par Square Enix pour se consacrer uniquement à la PS5.



Le podcast révèle également que le souhait dès le départ était de se focus sur un seul personnage central et une narration plus poussée afin de répondre aux critiques faîtes autour du malheureux FFXV, tout comme l'orientation action-RPG destinée à rameuter un plus jeune public. Avec réussite ou pas, Square Enix se montrant silencieux sur l'évolution des ventes…



Aujourd'hui, même si le jeu n'a pas encore terminé sa carrière avec un deuxième DLC et une version PC, l'équipe Creative Business III souhaite se consacrer avant tout à l'avenir de Final Fantasy XIV et pourquoi pas tenter « un jeu différent » à partir de l'expérience acquise avec FFXVI, surtout que Yoshida souhaite que Square Enix perce enfin mondialement dans le domaine des jeux d'action.



Quant à Final Fantasy XVII, motus pour l'heure, mais l'homme souhaite qu'il se retrouve entre les mains « d'une jeune génération », dont l'essentiel sera selon lui que l'équipe parvienne à comprendre qu'il faut peser le pour et le contre de chaque idée afin de prendre les meilleures décisions au plus vite. En gros, pas faire comme Tabata.