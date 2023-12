A24 s'occupera du film Live Death Stranding A24 s'occupera du film Live Death Stranding

Les choses se précisent dans les plans de Kojima pour adapter au cinéma Death Stranding (en Live action évidemment) : une collaboration officielle est annoncée avec A24, la boîte qui s'est récemment faite remarquée avec l'inqualifiable « Everything Everywhere All At Once ».



Rien de plus pour l'instant, si ce n'est une nouvelle confirmation de la part de Hideo Kojima de ne pas faire une simple adaptation directe du jeu, mais plus globalement de « l'univers ». On se rappelle d'ailleurs qu'un Death Stranding 2 a été annoncé l'année dernière, sans nouvelles depuis.