STEAM : comme attendu, Valve vient d'augmenter ses prix sur les stores turque et argentin

Il y a des promesses que beaucoup aimeraient ne pas être tenues, mais Valve va malheureusement jusqu'au bout de ses intentions pour contrer les petits malins faisant leur marché sur les stores argentins et turques. Menace a en effet été mise à exécution depuis quelques heures avec une masse d'augmentation des prix dans les pays concernés, désormais alignés au dollar américain.



Cela concerna aussi bien de vieux titres comme Far Cry 5 (de 14,12 à 48$) ou encore Stardew Vallew qui passe de 0,50cts à 14,99€ (!). Même topo pour les jeux récents, même si dans une moindre mesure bien que l'augmentation soit bien visible, de Baldur's Gate III (de 28,25 à 35$) à Starfield (33,91 à 42$) en passant par COD Modern Warfare III (56,52 à 70$).



Le vrai problème dans tout cela, c'est les turques comme les argentins, soit représentants de deux pays sérieusement impactés par la crise économique et dont le salaire moyen tournoie dans les deux cas vers l'équivalent de 400$, et les différentes communautés en appellent aujourd'hui au boycott et piratage. Mais comment leur en vouloir totalement ?