Sony rachète le studio iSIZE (Cloud & IA) Sony rachète le studio iSIZE (Cloud & IA)

Face à l'acquisition d'ABK par Microsoft, les analystes ont répondu que Sony devait apporter une réponse en la matière et en attendant de savoir si la marque PlayStation contre-attaquera avec un rachat d'importance, si tant est qu'elle en ait l'intention, sachez néanmoins que Sony vient d'acquérir iSIZE.



Mais c'est quoi iSIZE ? Tout simplement une société UK spécialisé dans le Cloud et plus précisément des solutions IA pour permettre de grosses économies de débit, ce qui pour la R&D Sony servira aussi bien à son service VOD Pictures Core que certainement l'avenir du Cloud Gaming, secteur où le constructeur ne souhaite pas se faire davantage devancer. Même qu'ils prennent parfois les devants (option 4K disponible sur le Cloud PlayStation, et toujours pas sur le xCloud de Microsoft).