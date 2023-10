Encore un semestre record pour Capcom Encore un semestre record pour Capcom

C'est presque devenu routinier et sachez donc qu'après 10 années de croissance, Capcom est bien parti pour s'en faire une de plus, et c'est en tout cas ce qu'indique le bilan des 6 premiers mois de l'année fiscale (avril à septembre) : +52 % de CA et +57 % de bénéfices nets.



Encore 22,6 millions de jeux écoulés dont seulement 10 % de physique pour l'éditeur roi du Japon (après Nintendo) dont, coté nouvelles sorties :



- 5,45 millions de Resident Evil 4 Remake

- 2,47 millions de Street Fighter 6

- 1,42 million de Mega Man Battle Network Legacy Collection



- RAS du coté de Exoprimal (ça sent mauvais, on le sait)

- 10 millions de téléchargement pour Monster Hunter Now



Il faut enfin noter que le second semestre de Capcom (octobre 2023 à mars 2024) sera plus calme que d'habitude avec pour seule confirmation Appolo Justice Trilogy courant janvier. Pas de date ni pour Dragon's Dogma II, ni pour Pragmata, ni pour Kunitsu-Gami, et toujours un silence marquant autour de Monster Hunter.