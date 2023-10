Call of Duty : le rachat d'ABK effectué, Spencer annonce comme prévu la mise en place de la parité Call of Duty : le rachat d'ABK effectué, Spencer annonce comme prévu la mise en place de la parité

Call of Duty : Modern Warfare III sortira le 10 novembre et cet épisode marque la fin du partenariat marketing avec Sony PlayStation mis en place depuis 2015 (Black Ops III) mais également celui des partenariats tout court par la mise en place d'une totale parité.



Phil Spencer vient de confirmer que la promesse sera tenue et que pour le prochain épisode comme les suivants, il n'y aura plus de contenu exclusif à un support ou l'autre, ni même de bêta à l'avance sur une machine en particulier.



En passant, que ce soit pour Call of Duty ou les autres jeux Activision, Spencer prévient qu'il n'y a pas de « surprises » à attendre pour cette année sur le Game Pass et que les premiers envois auront bien lieu courant 2024.



Il ajoute également qu'il n'y aura jamais de jeux exclusifs à son fameux service à abonnement afin de toujours laisser un semblant de choix aux joueurs. Le genre de propos qui ne doit pas tomber dans l'oreille d'un sourd entre l'Apple Arcade, les rares mais notables coups de Nintendo (encore récemment F-Zero 99) et diverses et tout aussi rares exceptions chez Sony (SoulCalibur : Broken Destiny aujourd'hui uniquement accessible aux abonnés PS Plus Premium).