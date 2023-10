Pawel Sasko n'a ''aucun regret'' pour la vue FPS dans CP 2077, sans rien acter pour la suite Pawel Sasko n'a ''aucun regret'' pour la vue FPS dans CP 2077, sans rien acter pour la suite

Lors d'une séance de questions/réponses faites aux investisseurs, Pawel Sasko de CD Projekt Red est revenu sur le choix de la vue à la première personne dans Cyberpunk 2077, et déclare que rien n'est encore acté pour le prochain jeu venant d'ailleurs d'entrer dans sa phase conceptuelle.



Certains croisent les doigts pour un « choix » de caméra mais autant dire de suite que si une porte est encore entrouverte, l'homme exprime également n'avoir « aucun regret » d'avoir fait le choix de la vue FPS pour marquer une nette différence avec la saga The Witcher, et ajoute que c'est d'autant plus essentiel à une époque où certaines entreprises pratiquent sur ce sujet l'art de « la production copié/collé ».



On sent que ça parle un peu des PlayStation Studios mais il « ne veut pas donner d'exemples ».



Toujours sur le sujet, il explique que la vue FPS a énormément aidé Cyberpunk à obtenir sa propre identité et ainsi donner des idées à l'équipe pour mettre en avant cette perspective aussi bien dans le gameplay, le rendu, l'échelle mais également et surtout la mise en scène, encore plus dans Phantom Liberty, et de manière plus impressionnante que dans « d'autres produits sur le marché ».



On sent que ça parle de Starfield, mais il ne « citera aucun titre ».



En passant, le responsable marketing Michał Nowakowski a sous-entendu que Cyberpunk 2077 pourrait avoir droit à une édition GOTY un jour ou l'autre, et qu'il est possible que d'autres collaborations avec Studio Trigger (l'anime Edgerunners) soient sur la table. On rappellera en passant que CDPR a officiellement annoncé hier un projet Live Action (film ou série) avec Anonymous Content (Mr Robot, True Detective, The Revenant).