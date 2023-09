[LEAK] Horizon Forbidden West - Complete Edition se confirme, également sur PC [LEAK] Horizon Forbidden West - Complete Edition se confirme, également sur PC

On l'avait présumé dès l'amorçage de la rumeur, et c'est le très renseigné billbil-kun qui confirme sans que l'on puisse avoir désormais de doute vu la fiabilité du bonhomme.



Horizon Forbidden West : Complete Edition sera bien prochainement confirmé par Sony, une compilation intégrant le DLC attendu sur PlayStation 5... mais également sur PC en tant que prochain représentant PlayStation sur Steam et l'Epic Games Store.



Plus qu'à patienter.