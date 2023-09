Depuis Final Fantasy XVI, Square Enix a perdu environ 30% de sa valeur boursière Depuis Final Fantasy XVI, Square Enix a perdu environ 30% de sa valeur boursière

L'officialisation en urgence d'une version PC et de quelques DLC « surprises » n'a rien changé à la mauvaise situation de Square Enix après le lancement de Final Fantasy XVI, jugé « satisfaisant » ou « moyen » selon les interviews, mais apparemment clairement pas à la hauteur de ce qu'en attendait les analystes et actionnaires.



L'action en bourse était à son plus haut niveau de 2023 quelques jours avant la sortie de Final Fantasy XVI. Depuis, comme le rapporte à l'instant Bloomberg et VGC, elle a chuté de 30 % pour revenir au niveau de mai 2022, soit 2 milliards de dollars envolés dans le néant.



Bien sûr, on pourrait pointer de nouveau du doigt le précité, mais ce serait mettre sur ses épaules le poids de trop nombreuses erreurs passées chez l'éditeur, s'étant perdus dans des tentatives loupées de jeux à service (Marvel's Avengers, Babylon's Fall…), l'affaire Forspoken même pas invoqué dans le moindre bilan fiscal, et des « AA » qui furent oubliés aussi vite que parus (Star Ocean : The Divine Force, Valkyrie Elysium…).



Bloomberg rapporte ainsi de la part d'anciens et actuels employés de Square Enix sous anonymat que parmi les problèmes majeurs, il y a cet enchaînement de projets sans ligne directrice, où chaque producteur dispose de trop de libertés sans avoir l'expérience de gestion d'effectifs, d'ailleurs parfois trop réduits pour les ambitions de chacun.



Square Enix peut encore compter sur quelques poids lourds comme le proche Final Fantasy VII Rebirth, l'attendu mais discret Dragon Quest III HD ou encore le performant Final Fantasy XIV, mais semble décidément avoir autant de mal à renouveler l'audience de ses licences phares que de remonter celle des anciennes.