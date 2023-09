Embracer pourrait revendre Gearbox et Borderlands Embracer pourrait revendre Gearbox et Borderlands

Tel le faux bourgeois qui expose fièrement ses achats avant de devoir en revendre quand les comptes passent au rouge, Embracer baisse actuellement la tête suite à quelques échecs commerciaux et à la perte du gros contrat avec le fond saoudien.



Le « géant du AA » qui a déjà revendu les droits de Tomb Raider à Amazon puis poussé Volition (Saints Row) à mettre la clé sous la porte, pourrait maintenant se débarrasser d'un de ses beaux représentants : Reuters rapporte un début de négociation pour revendre Gearbox et la licence Borderlands à qui le souhaiterait, et il y aurait apparemment des intéressés selon deux sources.



Le candidat le plus naturel serait Take-Two, mais on vous laisse néanmoins spéculer pour le plaisir.