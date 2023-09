En attendant la suite, Horizon Forbidden West préparerait sa Complete Edition En attendant la suite, Horizon Forbidden West préparerait sa Complete Edition

Il y a beaucoup de choses à venir autour de la franchise Horizon et en attendant de voir cela, c'est le deuxième épisode qui devrait bientôt revenir dans les bacs via une « Complete Edition » tout juste repérée chez l'organisme de classification singapourien, incluant donc Forbidden West et son extension Burning Shores. Pas de plate-forme spécifiée et on ignore donc si seule la PS5 sera desservie, ou si Sony en profitera pour officialiser l'inéluctable version PC.



Pour rappel, Guerilla a fait savoir il y a quelques semaines avoir « 16 plans » sur l'avenir de la licence (pas forcément que des jeux), dont officiellement un troisième épisode, un projet coop et une adaptation en série TV sur Netflix, mais également selon les rumeurs un remaster du premier et une collaboration MMO avec NCSoft.