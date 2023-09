Sea of Stars a atteint en seulement une semaine son objectif de ventes sur un an

Décidément, les services à abonnement n'empêchent toujours pas la percée commerciale d'un grand jeu, et la disponibilité desur le Game Pass (PC/Xbox) comme le PS Plus Extra (PS5/PS4) n'a pas freiné l'ascension de ce joli RPG : après 100.000 ventes en Day One, le titre a désormais passé le cap des 250.000 unités écoulées en l'espace d'une semaine.250.000 ventes, c'était l'objectif du studio Sabotage sur un an donc entre ça et les deux chèques proposés par Microsoft et Sony, l'affaire est bonne et loin d'être terminée, surtout qu'un DLC est programmé pour on ne sait quand.