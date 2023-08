Beyond Good & Evil : un remaster, faute de mieux... Beyond Good & Evil : un remaster, faute de mieux...

On se demande légitimement si Beyond Good & Evil 2 sortira un jour mais il semble néanmoins que Ubisoft n'a pas oublié sa franchise, préparant pour cette fin d'année (comme l'affirme l'organisme de classification US) un Beyond Good & Evil : 20th Anniversary, donc un probable remaster, répertorié sur PC, supports cross-gen PlayStation/Xbox et Switch.



Que les retardataires en profitent, ça reste un excellent jeu...