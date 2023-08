Netflix met un pied dans le Cloud Gaming Netflix met un pied dans le Cloud Gaming

Cela devait arriver et les choses se sont d'ailleurs mises en place : Netflix vient à son tour de lancer sa plate-forme de Cloud Gaming, accentuant cette volonté pour l'acteur de creuser doucement sa place sur le marché après quelques petits rachats et le développement d'un studio neuf.



Nous n'en sommes néanmoins qu'aux prémices se résumant comme suit :



- Bêta uniquement accessible au Royaume-Uni et au Canada

- Aucun surcoût pour les abonnés (pour l'instant hein)

- Seulement deux jeux accessibles (Oxenfree et Molehew Mining Adventure)

- Smartphone comme manette quand vous jouez sur TV (clavier/souris sur PC)

- Sur TV, accessibles uniquement chez Samsung, Roku et LG

- Également via Amazon Fire TV, Chromecast Google et NVidia Shield