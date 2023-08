Switch : mise à jour des ventes softwares, dont bientôt 20 millions de Tears of the Kingdom Switch : mise à jour des ventes softwares, dont bientôt 20 millions de Tears of the Kingdom

Après les 130 millions de Switch, Nintendo parle maintenant software avec un printemps 2023 (1er avril au 31 juin) évidemment marqué par le lancement de Zelda : Tears of the Kingdom qui en quelques semaines s'accapare déjà de la 9e place du top 10 de la machine : 18,5 millions de ventes, mais la route sera longue pour tutoyer la performance de son aîné.



Notons comme à chaque trimestre l'indécence de Mario Kart 8 Deluxe et sa haute probabilité d'atteindre un jour la barre des 60 millions.



1. Mario Kart 8 Deluxe : 55,46 millions (+ 1,67 million)

2. Animal Crossing : New Horizons : 42,79 millions (+ 580.000)

3. Super Smash Bros Ultimate : 31,77 millions (+ 680.000)

4. The Legend of Zelda : Breath of the Wild : 30,65 millions (+ 840.000)

5. Super Mario Odyssey : 26,44 millions (+ 680.000)

6. Pokémon Épée & Bouclier : 25,92 millions (+ 100.000)

7. Pokémon Ecarlate & Violet : 22,66 millions (+ 560.000)

8. Super Mario Party : 19,39 millions (+ 250.000)

9. The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom : 18,51 millions (NEW)

10. New Super Mario Bros. U Deluxe : 16,17 millions (+ 760.000)



Au total et donc depuis mars 2017, 1,088 milliard de jeux Switch ont été vendus.