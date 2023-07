PS5 : la baisse de prix (temporaire) bientôt effective dans les territoires clés anglo-saxons PS5 : la baisse de prix (temporaire) bientôt effective dans les territoires clés anglo-saxons

Pour une fois, la France a fait partie des premières élues sur une baisse de prix, en l'occurrence celle de la PlayStation 5, et selon le très renseigné Billbil-Kun, le déploiement est proche pour plusieurs autres territoires clés afin de continuer à écouler les stocks de modèles standards avant l'arrivée (prétendue) de la version avec disque amovible.



Voici donc (en n'oubliant pas que l'on parle d'une offre temporaire) :



- Allemagne : 474,99€ (au lieu de 549,99€)

- Royaume-Uni : 405£ (au lieu de 480£)

- USA : 449,99$ (au lieu de 499,99$)



Et en plein accélération de la communication autour de Spider-Man 2, voilà qui devrait avoir un certain effet avant la rentrée.