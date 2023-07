Resident Evil 4 Remake dépasse les 5 millions Resident Evil 4 Remake dépasse les 5 millions

Capcom nous annonce de bon matin que Resident Evil 4 Remake a dépassé les 5 millions d'unités écoulées (en moins de 4 mois), une performance atteinte plus rapidement que pour Resident Evil Village (5 mois) et encore plus que celle de Resident Evil 7 (plus d'un an), sachant que la période « promo » chère à l'éditeur n'est pas encore passée.



Pour rappel, au fil du temps, ce même Resident Evil 7 est parvenu à atteindre les 12 millions au fil des années.