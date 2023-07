Rapport UK (juin 2023) : Diablo IV s'impose, et est déjà dans le top 3 des meilleures ventes de l'année Rapport UK (juin 2023) : Diablo IV s'impose, et est déjà dans le top 3 des meilleures ventes de l'année

GamesIndustry et GSD dressent le rapport complet pour le mois de juin au Royaume-Uni, avec une augmentation du CA par rapport à l'an dernier, lié à de belles sorties dont celle de Diablo IV (57 % des ventes sur PC), largement n°1 du mois et même déjà le 2e jeu le plus vendu de l'année derrière Hogwarts Legacy… du moins sans compter l'inconnu des ventes numériques de The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom, vu que Nintendo reste éternellement l'un des seuls à ne pas livrer ses chiffres dématérialisées.



Le top 3 de l'année (UK) :



1) Hogwarts Legacy

2) Diablo IV

3) The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom (uniquement physique)



Autres données du mois :



- Même en incluant la part du numérique, FFXVI fait un lancement bien moindre que celui de FFVII Remake (-36%), déception néanmoins liée à la différence de parc de machines.

- F1 23 démarre bien moins que le précédent (-49 % !) et, fait rarissime pour être signalé : le jeu s'est mieux vendu sur Xbox Series (48,5% du total) que sur PlayStation (47,6%).

- Street Fighter 6 se contente de la 8e place, avec une majorité des ventes sur PS5 (52%), le PC étant tout de même deuxième (23%) suivi par les Xbox Series (17%) et enfin la PS4 (7%).



Enfin coté hardware :



- La PS5 (1ère du mois) augmente son score de 43 % grâce à la baisse de prix temporaire.

- La Switch (2e) accuse une baisse de 20 % après l'effet du bundle Zelda collector.

- La Xbox Series (3e) remonte la pente avec une hausse de 31 %.



Les meilleures ventes du mois de juin 2023 (UK) :



1) Diablo IV

2) Final Fantasy XVI

3) F1 23

4) FIFA 23

5) Hogwarts Legacy

6) The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom (uniquement physique)

7) Grand Theft Auto V

8) Street Fighter 6

9) NBA 2K23

10) Red Dead Redemption 2