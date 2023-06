Ironie : un Call of Duty va s'afficher dans le service PS Plus Essential en juillet Ironie : un Call of Duty va s'afficher dans le service PS Plus Essential en juillet

C'est un pur euphémisme de parler d'ironie en découvrant l'incroyable mauvais timing de la fuite (habituelle) des jeux PS Plus Essential pour le mois de juillet : alors que Jim Ryan, déjà en très mauvaise posture devant la FTC, avait déclaré n'avoir jamais demandé à Bobby Kotick de mettre des Call of Duty dans un service à abonnement… voilà que l'on découvre que Call of Duty Black Ops : Cold War sera le jeu pilier du service de Sony dès mardi 4 juillet. Allons bon.



Il sera accompagné de Alan Wake Remastered et pour la curiosité Endling : Extinction is Forever.