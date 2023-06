Une Xbox Series S 1To pour la rentrée

La nouvelle ère pousse les constructeurs à multiplier modèles et offres entre deux générations et modèles « Pro », c'est en attendant que Sony officialise sa PlayStation 5 avec lecteur amovible que Microsoft dégaine une nouvelle version de la Xbox Series S, tout en noir comme sa grande sœur plus balaise, et cette fois pourvue d'un disque dur de 1To. Pas de luxe.Prévu le 1er septembre pour 349€, donc 50 balles de plus que la version blanche.