Rayark (Deemo, Voez...) vire tout son personnel artistique au profit des IA

Il fallait s'y attendre et si certains font mine d'y aller doucement pour éviter de risquer la polémique, d'autres n'ont pas envie de perdre du temps avec des bons mots et embrasse « le progrès » à pleine bouche : la société taïwanaise Rayark, responsable de la franchisemais également connue pour avoir participé au développement du sympathique, vient de virer la TOTALITÉ de son personnel artistique pour les remplacer par des IA (type Midjourney).Et le responsable technique de la boîte ne connaît pas la langue de bois :- Ne pas adopter les IA est un comportement « têtu » et le risque d'une « perte de compétitivité »- L'IA peut à terme remplacer toute une équipe de professionnels- L'industrie du jeu va y gagner « massivement en productivité »- « Plus de profits » et de « meilleurs jeux »- Utiliser « l'IA est aussi normal que boire de l'eau tous les jours »Voilà. Buvez de l'eau.Il y a quelques semaines, le site artisana.ai évoquait déjà une chute, en Chine, de 70 % des emplois d'illustrateurs (remplacés par des IA)… pour un boost de 40 % de la productivité.