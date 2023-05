Outre MGS3 Remake, Konami devrait proposer une nouvelle compilation (et peut-être même 2) Outre MGS3 Remake, Konami devrait proposer une nouvelle compilation (et peut-être même 2)

Alors que l'on se prépare pour l'annonce du remake de Metal Gear Solid 3 : Snake Eater dans quelques heures, Jez Corden de Windows Central ajoute de son coté que Konami ne se privera pas de remettre en avant la licence via sa gamme « Classics Collection », donc à l'instar de Contra et Castlevania.



L'annonce devrait avoir lieu le mois prochain et proposera tout simplement les trois premiers épisodes en remaster HD, sur l'intégralité des supports, et Corden ajoute qu'il est tout à fait possible qu'un « Volume 2 » débarque plus tard avec Metal Gear Rising, MGS Portable Ops et MGS Peace Walker. Il conseille néanmoins de garder des pincettes pour ce deuxième jet.



Quant à Metal Gear Solid 4 : Guns of the Patriots ? Les sources indiquent que la problématique est toujours la même, celle d'un titre conçu nativement pour un hardware (la PS3) difficile à porter, en tout cas trop aux yeux de Konami.