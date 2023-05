Cloud Gaming : PlayStation a des ''plans agressifs'' sur le sujet, révélés dans les prochains mois Cloud Gaming : PlayStation a des ''plans agressifs'' sur le sujet, révélés dans les prochains mois

Le Cloud Gaming reste encore très minoritaire aujourd'hui, et si Sony s'est très vite interrogé sur le sujet avec le rachat de Gakai pour faire naître le PlayStation Now, aujourd'hui directement intégré au PS Plus de palier Premium, la société avait déjà à l'époque revu ses objectifs à la baisse pour finalement laisser Microsoft prendre l'ascendant sur le sujet, jusqu'à ironiquement exploiter les services Azure.



Mais les choses vont évoluer et pas qu'un peu, le PDG Jim Ryan venant d'assurer aux investisseurs que la branche PlayStation a des plans « agressifs » en matière de Cloud Gaming, qui seront révélés dans « les prochains mois ».



On pense naturellement à une compatibilité sur mobile et smart-TV (pour l'heure, le PS Plus Premium n'est proposé que sur PS5, PS4 et PC), en espérant pour eux que la console nomade Q-Lite (encore en rumeur) propose également cette possibilité au lieu d'être bêtement cantonnée au Remote Play.