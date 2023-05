PS Plus Extra & Premium : le programme de mai PS Plus Extra & Premium : le programme de mai

L'heure est venue pour la liste des jeux PS Plus Extra & Premium pour ce mois de mai, tous à télécharger à compter de mardi prochain (le 16) avec comme prévu le coup de Humanity en Day One, encore du Ubisoft et du Bethesda pour nourrir le service, et (enfin) Ratchet & Clank : Rift Apart.



PS Plus Extra & Premium :



- Ratchet & Clank : Rift Apart

- Humanity

- Watch Dogs Legion

- Dishonored 2

- Dishonored : Death of the Outsider

- Sakuna : of Rice and Ruin

- Tomb Raider : Definitive Edition

- Rise of the Tomb Raider : Edition Anniversary

- Shadow of the Tomb Raider

- Bus Simulator 21

- The Evil Within 2

- Wolfenstein : Youngblood

- Thymesia

- Rain World

- Lake

- Conan Exiles

- Rune Factory 4 Special

- Story of Seasons : Friends of Mineral Town

- Soundfall



PS Plus Premium :



- Syphon Filter : Logan's Shadow (PSP)

- Blade Dancer : Lineage of Light (PSP)

- Pursuit Force (PSP)

- Ghostbusters Remastered (PS4)