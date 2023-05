Switch : mise à jour des ventes softwares, dont trois nouveaux million-seller Switch : mise à jour des ventes softwares, dont trois nouveaux million-seller

Comme à chaque fois, après le hardware, place au point software chez Nintendo avec des données toujours aussi impressionnantes, dont un Mario Kart 8 Deluxe au-delà de toutes prévisions, un Breath of the Wild qui arrivera aux 30 millions (sans compter les miettes Wii U) et 3 nouveaux million-seller à rajouter à l'écurie : Metroid Prime Remastered, Fire Emblem Engage et Kirby's Return to Dream Land Deluxe.





Les 10 meilleures ventes Switch :

(entre parenthèse les chiffres du dernier trimestre)



1) Mario Kart 8 Deluxe : 53,79 millions (+ 1,79 million)

2) Animal Crossing : New Horizons : 42,21 millions (+ 620.000)

3) Super Smash Bros Ultimate : 31,09 millions (+ 650.000)

4) The Legend of Zelda : Breath of the Wild : 29,81 millions (+ 810.000)

5) Pokémon Épée & Bouclier : 25,82 millions (+ 140.000)

6) Super Mario Odyssey : 25,76 millions (+ 640.000)

7) Pokémon Ecarlate & Violet : 22,1 millions (+ 1,5 million)

8) Super Mario Party : 19,14 millions (+ 350.000)

9) New Super Mario Bros U DX : 15,41 millions (+ 650.000)

10) Ring Fit Adventure : 15,38 millions (+ 160.000)



Mise à jour de certains titres Nintendo :



- Légendes Pokémon : Arceus : 14,83 millions (+ 200.000)

- Luigi's Mansion 3 : 12,82 millions (+ 380.000)

- Super Mario 3D World : 11,38 millions (+ 560.000)

- Splatoon 3 : 10,67 millions (+ 540.000)

- Mario Party Superstars : 10,17 millions (+ 800.000)

- Nintendo Switch Sports : 9,6 millions (+ 1 million)

- Kirby et Le Monde Oublié : 6,46 millions (+ 340.000)

- Mario Strikers : Battle League : 2,54 millions (+ 70.000)

- Xenoblade Chronicles 3 : 1,86 million (+ 50.000)

- Fire Emblem Engage : 1,61 million (NEW)

- Kirby's Return to Dream Land DX : 1,46 million (NEW)

- Metroid Prime Remastered : 1,09 million (NEW)

- Bayonetta 3 : 1,07 million (+ 30.000)