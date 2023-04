Charts Japon : un jeu Microsoft à la première place

Voici le top des ventes japonaises (software & hardware) pour la période du 17 au 23 avril 2023, dont les chiffres ont été fournis par Famitsu.Rarement le classement software n'a été aussi misérable dans l'histoire de l'archipel, et même en doublant à la louche chaque quota avec le dématérialisé, cela paraîtrait toujours aussi anecdotique. Allez on retour attendre le lancement dele 12 mai, et on prépare quelques applaudissements pour la PS5 qui passera au prochain rapport son million sur l'année.