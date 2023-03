SEGA et Tencent bouderont aussi l'E3 2023 SEGA et Tencent bouderont aussi l'E3 2023

Moins de 24h après avoir appris un certain risque d'annulation de l'E3 2023, par des propos faisant suite à un désistement d'Ubisoft, c'est maintenant IGN qui est allé se renseigner auprès des éditeurs pour comprendre que effectivement, ce n'était pas la joie.



SEGA et Tencent leur ont confirmé passer outre le show L.A., tout comme Devolver Digital qui de toute façon n'a jamais été vraiment au cœur de l'E3 (plus en annexe de son coté), confirmant au passage la préparation d'un nouveau Devolver Direct en juin. Pour les autres gros tiers interrogés comme Square Enix et Warner Bros, c'est tout simplement le silence radio, pendant que Bandai Namco s'est contenté d'indiquer qu'ils seraient chez la concurrence, donc les Play Days de Geoff Keighley.



D'ailleurs, c'est par un timing méchamment bien trouvé que Geoff a annoncé le début du Summer Game Fest pour le 8 juin, en espérant néanmoins quelque chose de mieux cadré et moins éparpillé que l'année dernière.