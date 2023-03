Ubisoft développe une IA pour générer des lignes de dialogue (PNJ, foules...)

Vous avez probablement capté que l'IA va bientôt prendre une place d'importance dans la majorité des secteurs, et Ubisoft ne s'est pas fait attendre pour mettre les pieds dedans en annonçant son outil « Ubisoft Ghostwriter », qui servira d'aide aux scénaristes pour générer des « brouillons » de blabla de PNJ et de foules, de celles que l'on croise dans la majorité de ses jeux à monde ouvert.Bien entendu, une relecture et des corrections seront effectuées si nécessaires mais cela a pour but de faire, selon Ubisoft, à la fois gagner énormément de temps aux narrateurs (qui pourront se consacrer à plus important), tout en proposant davantage de lignes du genre pour amoindrir la répétitivité.Une bonne chose dans les faits, n'empêchant pas des critiques sur les réseaux sociaux dont celles de Alanah Pearce (narratrice, Sony Santa Monica) qui explique que devoir éditer/corriger des dialogues générés par l'IA prendra encore plus de temps que d'en concevoir soi-même, et que le budget alloué ferait mieux d'aller dans des embauches que ce genre d'outil.