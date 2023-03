Microsoft met en place ses plans pour un Store Xbox sur mobiles iOS & Android Microsoft met en place ses plans pour un Store Xbox sur mobiles iOS & Android

Pour ceux qui n'ont pas suivi l'actualité, rappelons que le Parlement Européen a validé une nouvelle loi autour des marchés numériques et de l'ouverture à la concurrence, obligeant Google comme Apple à laisser aux utilisateurs le choix de leur store sur mobile, et ce à compter du 2 mai 2023 (même si la validation peut prendre un an de plus). Un peu ce que réclamait Epic Games à Apple dans la fameuse affaire Fortnite.



Et forcément, cela n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd et Phil Spencer a déclaré au Financial Times avoir des plans sur le sujet, annonçant l'arrivée d'un nouveau store Xbox sur iOS et Android pour 2024, sans pouvoir donner de date plus précise pour le moment.



Un nouveau moyen de promouvoir le Game Pass sur mobile tout en se préparant à une « éventuelle » suite du programme : si le rachat d'Activision Blizzard King était validé, alors rien ne les empêchera d'y placer du Diablo Immortal, Call of Duty Mobile et autre Candy Crush.