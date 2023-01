Xbox x Activision avec sa plainte, la FTC souhaite surtout dissuader les régulateurs UE Xbox x Activision avec sa plainte, la FTC souhaite surtout dissuader les régulateurs UE

L'affaire Xbox x Activision prend de drôles d'ampleurs en coulisses lorsque l'on apprend via Bloomberg que pendant que Microsoft bataille pour valider son acquisition quand d'autres souhaitent l'inverse, Sony le premier, les régulateurs jouent eux à savoir qui aura la plus grosse influence sur le marché. Explications.



En temps normal, la FTC même en désaccord aurait feint de poursuivre les négociations avec Microsoft pour lancer son action en justice au dernier moment, mais des sources très proches du dossier nous indiquent que le régulateur US a tenu un appel avec les responsables européens pour leurs enquêtes distinctes, découvrant que de notre coté de la planète, l'avis était toujours à la négociation et aux compromis pour ensuite valider l'acquisition.



Inacceptable aux yeux de la FTC qui a alors lancé sa plainte seulement quelques heures après l'appel dans le but de dissuader ses homologues, avec tous les risques que ça implique : si malgré tout cela, les régulateurs européens et UK approuvent le rachat d'Activision Blizzard, Microsoft pourra apposer sa signature finale sans avoir besoin de l'avis de la FTC, soit un gros revers pour sa Présidente Lina Khan déjà confrontée au fait que de puissants syndicats se placent du coté de Microsoft.