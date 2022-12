[Rumeur] Burning Shores, l'extension de Horizon Forbidden West sera dévoilée dans quelques jours [Rumeur] Burning Shores, l'extension de Horizon Forbidden West sera dévoilée dans quelques jours

The Snitch taquine sur Twitter, pendant que Tom Henderson dit clairement les choses sur Insider Gaming : l'extension de Horizon Forbidden West, nommée Burning Shores, sera annoncée sous peu, donc on peut imaginer durant les Game Awards dans la nuit de jeudi à vendredi.



Une zone déjà mentionnée dans le jeu principal, se déroulant plus au sud, et qui selon se même Henderson déboulerait en avril 2023. Rien de plus mais on se permet de rappeler que selon quelques bruits de couloirs, Sony préparerait également un « remake/remaster » de Zero Dawn avec divers améliorations techniques et dans le gameplay.



Une franchise dont la présence est déjà signée au lancement du PlayStation VR 2 en février 2023 avec un spin-off naturellement en vue FPS, pendant que se prépare le chantier de l'adaptation en série Live sur Netflix, par le réalisateur de Umbrella Academy.