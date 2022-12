Contre toute attente, la FTC pourrait valider le rachat d'Activision par Microsoft Contre toute attente, la FTC pourrait valider le rachat d'Activision par Microsoft

Retournement de situation du côté du plus gros régulateur face au rachat d'Activision Blizzard, donc la FTC (USA) : l'organisme pourrait selon le New York Post approuver l'acquisition.



Revenons à ce que l'on savait. La présidence de la FTC, Lina Khan, avait en tête de bloquer l'accord ou directement de porter l'affaire dans les tribunaux, ce qui ne dérangeait ni Microsoft, et encore moins Activision qui a fait savoir être « prêt à se battre » pour que le rachat soit validé.



Mais pour aller dans un sens ou l'autre, la FTC a besoin du vote de son panel composé de trois démocrates et une républicaine. Cette dernière, Christine Wilson, a déjà suggéré qu'elle soutiendrait le rachat, mais selon le New York Post, l'un des trois démocrates serait en train de pencher dans ce sens, ce qui constituerait un blocage pour la FTC, et un vrai revers pour Lina Khan si un troisième membre validait l'acquisition.



Selon les mêmes sources, Khan serait donc en train d'anticiper le tout en optant pour un règlement auprès de Microsoft sous conditions, qui pourraient être similaires à celles évoquées par le concerné envers le régulateur européen (donc la certitude que Call of Duty sortirait sur PlayStation au moins pour les 10 ans à venir).