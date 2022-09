E3 : le retour annoncé pour 2023 E3 : le retour annoncé pour 2023

Même si le Summer Game Fest sera maintenu en 2023, et que Geoff Keighley espère mettre en place quelque chose de « physique » pour commencer à attirer du public, l'E3 n'a pas encore dit son dernier mot et annonce son retour au Convention Center avec le programme suivant.



- Les conférences à partir du dimanche 11 juin

- Ouverture du salon pour les professionnels/médias du 13 au 15 juin

- Ouverture au public (dans un hall spécialisé) du 15 au 16 juin



Les organisateurs sont en revanche conscients que la résurrection sera difficile et que tout est à refaire pour de nouveau permettre la présence d'éditeurs, dont la plupart ont aujourd'hui pris leur propre rythme dans des events dédiés. Et ils sont très nombreux dans ce genre de cas : Sony, Microsoft, Nintendo, Electronic Arts, Ubisoft, Disney, Nacon, Square Enix…



Il faudra sortir les arguments pour les faire revenir et en passant, afin de serrer la main de la concurrence plutôt que d'entrer dans un combat inutile, l'E3 annonce un partenariat avec GamesIndustry qui se chargera de diffuser des bulletins d'informations sur les annonces effectuées durant le Summer Game Fest et le PC Gaming Show.