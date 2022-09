Une Xbox Series X blanche repérée

Deux ans après le lancement de la nouvelle génération, on peut difficilement crouler sous les éditions spéciales de PlayStation 5 et Xbox Series vu que la priorité est déjà d'avoir des stocks pour les consoles de base, mais Microsoft devrait visiblement se permettre sous peu d'offrir une robe blanche à la Xbox Series X.C'est du moins ce que suggère la nouvelle publicité Logitech affichant en arrière plan la bêta, et reste donc à savoir s'il s'agit uniquement d'un modèle créé pour correspondre au design de la pub, ou su le constructeur compte lancer prochainement cette nouvelle version, qui coïnciderait d'ailleurs avec le récent lancement d'une manette Elite V2 de couleur blanche.