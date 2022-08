Beyond Good & Evil 2 : le chantier se poursuit dans l'ombre, avec recrutement d'une scénariste principale Beyond Good & Evil 2 : le chantier se poursuit dans l'ombre, avec recrutement d'une scénariste principale

Aujourd'hui le projet d'Ubisoft le moins mis en avant et c'est peu de le dire (pas de nouvelles concrètes depuis bientôt 3 ans), Beyond Good & Evil 2 continue de survivre en coulisses, et pas seulement par les déclarations d'intentions de l'éditeur : la conceptrice narrative Sarah Arellano (ex-Blizzard) vient d'annoncer sur Twitter avoir rejoint le chantier en qualité de scénariste principale.



Voilà voilà… Maintenant il reste très difficile de déterminer quand sortira cette « suite » des plus ambitieuses, et peut-être un peu trop pour la team montpelliéraine, on rappelle privée de Michel Ancel depuis que ce dernier a annoncé par surprise quitter le monde du JV en septembre 2020.



L'autre arlésienne d'Ubisoft devant enfin sortir en novembre (Skull & Bones), peut-être que 2023 sera le moment de faire un état des lieux de ce BG&E2, officiellement annoncé en 2008 (!) avant son retour dans l'actualité… en 2017.