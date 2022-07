Ghost of Tsushima approche à son tour de la barre des 10 millions de ventes Ghost of Tsushima approche à son tour de la barre des 10 millions de ventes

Décidément c'est la fête aux « 10 millions » en ce moment : après The Last of Us : Part II, Monster Hunter Rise et Resident Evil 2 Remake, c'est au tour de Ghost of Tsushima d'atteindre ce pallier ou disons vraiment presque.



Car c'est dans le cadre des 2 ans du jeu, relancé entre temps en Director's Cut sur PlayStation 5 comme PlayStation 4 (et pas encore sur PC notez) que Sucker Punch déclare avoir atteint précisément 9,74 millions d'unités écoulées, permettant de dire que le futur cap n'est qu'une simple formalité.



Allez, juste une petite promo quoi, et au pire, la future adaptation cinéma signée par le réalisateur de John Wick se chargera de lui offrir le dernier coup de pub nécessaire.